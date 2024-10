Meteo Verbania, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verbania di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata, con temperature che si manterranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da sud-est a una velocità di 3 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno fino a diventare forti intorno alle 07:00, con temperature che varieranno tra 14,6°C e 15°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,8 km/h. La pioggia continuerà a cadere fino a metà mattina, per poi attenuarsi nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo coperto e successivamente a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di 16,6°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, con valori che scenderanno sotto il 30%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 10,1°C entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con temperature più fresche e cieli sereni, che potrebbero favorire attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle escursioni troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.5° perc. +14.6° 0.63 mm 1.9 SO max 4.8 Libeccio 99 % 1002 hPa 4 pioggia moderata +14.8° perc. +15° 2.01 mm 3.1 ONO max 5.5 Maestrale 99 % 999 hPa 7 forte pioggia +14.6° perc. +14.7° 6.27 mm 4.7 NNO max 8.1 Maestrale 98 % 999 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.31 mm 5.4 N max 6.8 Tramontana 94 % 1001 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.21 mm 7.8 NNE max 13.2 Grecale 93 % 1001 hPa 16 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 33 % 6.8 NNE max 10.7 Grecale 89 % 1001 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 10.8 NNO max 12.8 Maestrale 89 % 1005 hPa 22 cielo sereno +10.4° perc. +9.7° Assenti 11.2 NNO max 13.8 Maestrale 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:43

