Meteo Verbania, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con un’alta probabilità di precipitazioni. La temperatura si manterrà attorno ai 13°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a un senso di disagio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-ovest.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con temperature di circa 13,1°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno all’01:00, continuando fino all’alba con un’intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature percepite si attesteranno tra 12,4°C e 12,6°C, mentre l’umidità rimarrà sopra l’80%.

La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate che si protrarranno fino a mezzogiorno. Le temperature si manterranno tra 11,9°C e 12,2°C, con un’intensità del vento che varierà da 6,4 km/h a 8,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 2,02 mm entro le ore 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,6°C, con venti moderati e una copertura nuvolosa totale. Le precipitazioni, sebbene di intensità moderata, contribuiranno a mantenere l’umidità elevata, intorno al 95%.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,3°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli minimi, mentre l’umidità rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verbania indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché la variabilità climatica potrebbe portare a sorprese. Si raccomanda di tenere a mente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.12 mm 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 82 % 1007 hPa 4 pioggia moderata +12.2° perc. +11.8° 1.03 mm 7.4 N max 11.2 Tramontana 92 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +12.1° perc. +11.9° 1.34 mm 6.4 NNO max 11.4 Maestrale 95 % 1006 hPa 10 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.49 mm 8.2 NNO max 14.8 Maestrale 95 % 1007 hPa 13 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.78 mm 9.6 NNO max 18.3 Maestrale 95 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 1.31 mm 7.2 NNO max 13.9 Maestrale 95 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +11.6° perc. +11.3° 0.44 mm 8.5 NNO max 13.8 Maestrale 94 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +11.3° perc. +10.9° 0.11 mm 4.1 NO max 5.7 Maestrale 93 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.