Meteo Verbania, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Verbania si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,3°C a un massimo di 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Nella notte, Verbania sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e non si registreranno precipitazioni. La situazione non cambierà molto nelle prime ore della mattina, quando il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,9°C e 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si aggirerà attorno all’85%.

Proseguendo nella giornata, nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni del tempo indicano la presenza di nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco di 20,4°C intorno alle 13:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, con solo un 8% di possibilità di precipitazioni. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un breve passaggio di pioggia leggera, con un’intensità di 0,21 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo fino a 14,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma il vento si farà sentire con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e un cielo più sereno, con minime probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 3.5 NO max 3.6 Maestrale 88 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 4.1 NNO max 3.9 Maestrale 85 % 1028 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° Assenti 1.7 ONO max 1.8 Maestrale 85 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 1.6 N max 2.8 Tramontana 81 % 1029 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 3.2 SSE max 1.9 Scirocco 72 % 1027 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 16 % 4.4 S max 4.7 Ostro 78 % 1027 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 27 % 5.1 NNO max 4.7 Maestrale 94 % 1028 hPa 21 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° prob. 5 % 5.5 NNO max 5 Maestrale 93 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.