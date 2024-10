Meteo Verona, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,2 km/h. Con l’assenza di precipitazioni, l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto con una temperatura che salirà fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, mentre il vento si attenuerà a 2,1 km/h da Est. Anche in questa fase non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 17%, e il vento riprenderà a soffiare da Sud a una velocità di circa 5,6 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, attorno al 96%, e il vento si farà più debole, con velocità di 0,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 79%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si consiglia di tenere in considerazione l’elevata umidità e la possibilità di cieli coperti, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma la nuvolosità rimarrà presente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +16.1° Assenti 4.3 NE max 4.1 Grecale 82 % 1028 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 4.2 NE max 4.3 Grecale 82 % 1028 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 4.2 NE max 4 Grecale 80 % 1029 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.9 S max 2.4 Ostro 68 % 1029 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20.7° Assenti 5.6 S max 5.1 Ostro 65 % 1028 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 1 S max 2.1 Ostro 76 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 1.7 ENE max 2.8 Grecale 78 % 1028 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 1.4 NNO max 2.4 Maestrale 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:15

