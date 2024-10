Meteo Viareggio, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Viareggio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’86%. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina.

Nel dettaglio, la mattina di Mercoledì sarà segnata da piogge moderate, con temperature che varieranno tra 18,9°C e 19,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 20 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,63 mm entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mantenendo un’atmosfera grigia e umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare segni di miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un passaggio a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C, mentre la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, con accumuli minimi previsti. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente nelle prime ore del pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,3°C. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un’atmosfera più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viareggio nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle schiarite e una diminuzione delle precipitazioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese in termini di instabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Viareggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.27 mm 8 S max 12 Ostro 88 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.13 mm 11.4 SO max 19.7 Libeccio 90 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +19° perc. +19.2° 1.24 mm 19.2 SO max 27.3 Libeccio 88 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.94 mm 15.9 SSO max 24.4 Libeccio 88 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.94 mm 18.8 SO max 29 Libeccio 87 % 1007 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 84 % 14.7 OSO max 19 Libeccio 83 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.12 mm 8.9 OSO max 11.9 Libeccio 81 % 1007 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 24 % 10.9 O max 12.9 Ponente 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:52

