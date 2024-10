Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, con punte del 100% nelle ore centrali della giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 17,0°C durante la notte e un massimo di 25,6°C nel corso della mattina. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,6 km/h in serata.

Durante la notte, Vibo Valentia avrà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. L’umidità sarà alta, attorno al 69%, e il vento soffierà leggermente da est con una velocità di circa 1,3 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a cambiare, ma le nuvole rimarranno predominanti.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 38%. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, ma con una sensazione di calore accentuata dall’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con una velocità di circa 5,5 km/h. Anche in questo periodo non si registreranno piogge, e l’umidità si attesterà intorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,6 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si continuerà a registrare un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni meteo non faranno presagire precipitazioni, rendendo il clima complessivamente stabile. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, ma senza eccessi di maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 1.3 E max 3.9 Levante 69 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 3.1 SE max 5.6 Scirocco 69 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° Assenti 3.7 ESE max 6.7 Scirocco 58 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +23.3° Assenti 1.7 NO max 5.9 Maestrale 40 % 1010 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.2° Assenti 4.4 NNO max 8.1 Maestrale 38 % 1008 hPa 15 cielo coperto +24.2° perc. +23.8° Assenti 5.9 NNO max 8.2 Maestrale 43 % 1008 hPa 18 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 3.1 SO max 4.5 Libeccio 54 % 1009 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 8.9 OSO max 11.3 Libeccio 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.