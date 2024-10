Meteo Vicenza, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Vicenza si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra un massimo di circa 19,2°C e un minimo di 16,2°C, con una sensazione di caldo che si manterrà simile a quella reale. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo il giorno asciutto e senza pioggia.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord e Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, e il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 4,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18,9°C, con cielo sempre coperto. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, e l’umidità si attesterà attorno all’80%. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.4 NNE max 7.5 Grecale 90 % 1022 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 3.2 NE max 3.4 Grecale 90 % 1022 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 2.9 NNE max 3.4 Grecale 89 % 1023 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 3 ENE max 4.3 Grecale 83 % 1024 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 3.5 SE max 3.1 Scirocco 80 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +18.3° Assenti 2.1 ESE max 2.6 Scirocco 86 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° Assenti 3.3 N max 3.1 Tramontana 89 % 1025 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° Assenti 2.1 NO max 2.3 Maestrale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.