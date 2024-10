Meteo Vicenza, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 21 Ottobre, Vicenza si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Man mano che si passerà alla mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 21°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante il pomeriggio, si prevede che le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 57% e il 72%. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 17°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza precipitazioni significative previste.

In sintesi, le previsioni del tempo per Vicenza indicano una giornata nuvolosa, ma senza eventi meteorologici estremi. Le temperature miti e la bassa intensità del vento renderanno la giornata gradevole, sebbene il cielo coperto possa limitare l’esposizione al sole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16° perc. +15.9° Assenti 2.4 NNO max 2.3 Maestrale 86 % 1028 hPa 4 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.8 N max 2.1 Tramontana 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +16° Assenti 2.7 NNO max 2.8 Maestrale 83 % 1029 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 2.8 SSO max 3.4 Libeccio 66 % 1029 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 5.8 S max 6.3 Ostro 57 % 1028 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3 S max 3.1 Ostro 69 % 1027 hPa 19 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 1 N max 2.2 Tramontana 73 % 1028 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 76 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.