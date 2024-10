Meteo Vicenza, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Vicenza si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, ma già dalle prime ore del mattino il sole farà capolino, portando a un aumento delle temperature. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, garantendo un’ottima visibilità e un’atmosfera piacevole. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, che non influenzerà negativamente il comfort termico.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una leggera diminuzione fino a 15°C nelle ore più fredde. La copertura nuvolosa sarà alta, ma si prevede un miglioramento già dalle prime luci dell’alba. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 21°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da sud. La velocità del vento sarà contenuta, non superando i 3 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una visione chiara delle stelle. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Vicenza indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 21°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima ideale, mentre le notti saranno fresche ma non eccessivamente fredde.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 3 ONO max 3 Maestrale 88 % 1025 hPa 5 poche nuvole +15° perc. +14.8° Assenti 2.6 ONO max 3 Maestrale 86 % 1025 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +17° Assenti 1.4 NO max 1.9 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 3.1 SSO max 1.7 Libeccio 64 % 1025 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° prob. 2 % 2.1 S max 1.5 Ostro 62 % 1024 hPa 17 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° prob. 2 % 0.6 NO max 1.4 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 3.9 NNO max 3.7 Maestrale 79 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 3.7 NNO max 3.5 Maestrale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.