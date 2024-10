Meteo Vicenza, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-80%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con condizioni di cielo sereno e temperature attorno ai 14°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 13-14°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 57-67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 16-19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza apportare significativi cambiamenti alle condizioni atmosferiche. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà alta, intorno al 60-70%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vicenza nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà quella di un clima fresco e umido, tipico di questa stagione. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

1 poche nuvole +13.9° perc. +13.4° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 78 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 5.1 NNO max 4.9 Maestrale 77 % 1018 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 1.9 N max 2.7 Tramontana 73 % 1019 hPa 10 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 3.5 ESE max 4 Scirocco 59 % 1019 hPa 13 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 3.2 S max 3.3 Ostro 57 % 1018 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° prob. 5 % 2.7 SSE max 4 Scirocco 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 1.9 ONO max 2.7 Maestrale 74 % 1018 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 2.6 NO max 2.6 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:28

