Meteo Vico Equense, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Vico Equense indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima prevista raggiungerà i 21,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 19°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 60% e il 70%.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78% e una temperatura di circa 19,6°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 96% alle ore 01:00. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

La mattina si presenterà con un cielo sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 07:00, la temperatura sarà di 19,3°C, e il cielo rimarrà sereno fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco di 21,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, favorendo una sensazione di calore piacevole. La velocità del vento sarà leggera, contribuendo a rendere la mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con un picco di 21,6°C alle 13:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, senza particolari variazioni. Le condizioni di stabilità atmosferica non faranno registrare precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense indicano una giornata prevalentemente serena al mattino, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, quindi si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 6.9 NO max 8.1 Maestrale 66 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 3.4 NNO max 5 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 2.8 ENE max 3.9 Grecale 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 3.2 SSO max 3.1 Libeccio 63 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 10 O max 9.1 Ponente 61 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 10 O max 9 Ponente 62 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 8.8 ONO max 9.5 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 5.7 ONO max 6.4 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:19

