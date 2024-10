Meteo Vico Equense, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Vico Equense si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che si affaccerà nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno attorno ai 22°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un incremento nel pomeriggio, ma senza attese di precipitazioni. I venti saranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 2,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 12%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 1 e 5 km/h.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 29%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità rimarrà intorno al 62%, senza attese di pioggia.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature rimarranno gradevoli, attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 48%, mentre l’umidità si attesterà al 67%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali della zona. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 2.9 NNO max 3.9 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 2 ENE max 3 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 2.3 NE max 2.9 Grecale 69 % 1019 hPa 9 poche nuvole +21.7° perc. +21.5° Assenti 1.9 SSO max 1.9 Libeccio 60 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.6 OSO max 5.7 Libeccio 59 % 1019 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° Assenti 7.3 OSO max 5.9 Libeccio 62 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.3 O max 3.3 Ponente 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.5 SE max 4.5 Scirocco 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.