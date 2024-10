Meteo Vico Equense, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Vico Equense si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le nuvole continueranno a dominare il cielo, senza però portare precipitazioni significative. La sera vedrà un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a condizioni più serene.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Vico Equense registrerà temperature di circa 20°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà bassa, attorno al 22%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 19°C.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% entro le ore 11:00. Le temperature saliranno fino a toccare i 21,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 64%.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 68%, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Vico Equense indicano una giornata nuvolosa, ma senza piogge, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un fine settimana più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Vico Equense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.8 NE max 3.7 Grecale 66 % 1024 hPa 4 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 4.8 E max 4.7 Levante 69 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 4 E max 4.8 Levante 66 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 2 SSO max 3.2 Libeccio 60 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 7.9 O max 7.1 Ponente 59 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 10.5 O max 11 Ponente 67 % 1023 hPa 19 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° Assenti 6 NNO max 6.7 Maestrale 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 1.3 NNE max 3.7 Grecale 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:58

