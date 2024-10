Meteo Vico Equense, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Vico Equense per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di caldo moderato, nonostante le temperature non raggiungano picchi elevati.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che si attesteranno attorno al 96%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9 km/h, mantenendo comunque una sensazione di brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,2°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le previsioni meteo indicano una leggera probabilità di pioggia, ma senza precipitazioni significative. Il vento continuerà a soffiare da ovest a una velocità di circa 8,7 km/h, con una sensazione di calore moderato a causa dell’umidità presente nell’aria.

La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 21,2°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la serata, senza segnali di cambiamenti significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature miti e un’umidità elevata. Le condizioni di stabilità atmosferica potrebbero persistere, rendendo le giornate successive simili a quella di Mercoledì. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Vico Equense

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 4.6 SO max 5.8 Libeccio 80 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 4.6 N max 5.3 Tramontana 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° Assenti 5 NE max 5.3 Grecale 80 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 1 % 2.1 E max 3.2 Levante 72 % 1028 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° Assenti 7.2 OSO max 6.2 Libeccio 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 16 % 8.7 O max 8.2 Ponente 70 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 11 % 3.5 ONO max 4.8 Maestrale 74 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 1.5 OSO max 3.5 Libeccio 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:06

