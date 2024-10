Meteo Vigevano, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Vigevano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. I dati indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La previsione del tempo evidenzia una stabilità atmosferica, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno ai 1025 hPa, segno di un’assenza di perturbazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione fino a 14°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 4%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con velocità che varieranno tra 2 e 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, grazie a un’assenza di vento significativo. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 68%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19,7°C alle ore 14:00, con condizioni di cielo sereno che favoriranno un piacevole riscaldamento. I venti continueranno a essere deboli, con intensità che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, rendendo l’aria gradevole e non afosa.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. I venti si manterranno deboli, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 15-20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene per attività all’aperto, mentre le notti si presenteranno fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 2.1 ONO max 2.8 Maestrale 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.8° Assenti 4.5 NO max 4.6 Maestrale 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 4.2 ONO max 4.8 Maestrale 89 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 3.1 O max 3.2 Ponente 74 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19.3° Assenti 2.5 O max 2.4 Ponente 66 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 1.3 O max 1.8 Ponente 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 1.8 NO max 1.9 Maestrale 80 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 1.9 O max 2.5 Ponente 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:12

