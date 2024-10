Meteo Villaricca, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 22,9°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare l’irraggiamento solare.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si aggirerà attorno al 78%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 95% e il 100%. Anche in questa fase della giornata, le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 60-75%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che non darà segni di diradamento. La velocità del vento si manterrà costante, con intensità che varierà tra 8 e 11 km/h. L’umidità potrebbe aumentare fino al 73%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’1-14%. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà alta, attorno al 75-80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a condizioni di umidità elevata e a un vento leggero, che potrebbero influenzare il comfort all’aperto. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 3.1 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 79 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 78 % 1026 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 3.6 NO max 4.6 Maestrale 66 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 9.1 O max 9 Ponente 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 10.9 O max 11 Ponente 66 % 1025 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 1 % 8.6 ONO max 10.3 Maestrale 75 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 10 % 5 NNO max 6.5 Maestrale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:05

