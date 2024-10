Meteo Vimercate, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Vimercate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà costantemente coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e pioggia moderata, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 47%. La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che saliranno leggermente fino a 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia si manterrà sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se le piogge non si escluderanno del tutto. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 95%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 14 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 67%, rendendo consigliabile avere sempre a disposizione un ombrello.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con temperature che scenderanno nuovamente a 15°C. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 30%. La situazione meteo si stabilizzerà durante la notte, con una diminuzione delle piogge e una leggera ripresa delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vimercate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con schiarite e temperature più elevate. Gli amanti del sole dovranno però attendere qualche giorno prima di poter godere di condizioni più stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 47 % 2 E max 5.3 Levante 92 % 1023 hPa 4 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.39 mm 4.1 E max 8.7 Levante 96 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.16 mm 3.8 NE max 7.3 Grecale 94 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.33 mm 2.4 E max 8.1 Levante 89 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.15 mm 6.8 E max 12.9 Levante 85 % 1021 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 67 % 6 E max 16.2 Levante 90 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 30 % 6.6 E max 15.7 Levante 94 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.6° prob. 44 % 4.8 ENE max 10.9 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:13

