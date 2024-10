Meteo Viterbo, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio nuvoloso e piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 14,3°C e i 22°C, mentre il vento soffierà con intensità leggera, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e sud-occidentali. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere e moderate previste nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità sarà alta, intorno al 95%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. La probabilità di pioggia sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno al 28%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,4°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare da nord-est con velocità moderata, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 10%. Tuttavia, già a partire da mezzogiorno, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 77%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature in calo che si attesteranno intorno ai 15°C. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, ma non saranno del tutto assenti. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da nord. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Viterbo evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da piogge leggere e moderate nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 28 % 6.3 N max 9.7 Tramontana 95 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +14° prob. 35 % 7.1 NNE max 16.2 Grecale 96 % 1015 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 24 % 9.9 NNE max 25.1 Grecale 96 % 1016 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 6 % 7.4 E max 14 Levante 79 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.3 mm 2.3 SSE max 5 Scirocco 65 % 1019 hPa 15 pioggia moderata +19.8° perc. +19.9° 1.22 mm 2.1 SO max 4 Libeccio 77 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 66 % 5.5 NNO max 6.4 Maestrale 91 % 1022 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 3 % 6.4 NNE max 8.2 Grecale 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:17

