Meteo Vittoria, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Vittoria indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili. Nella notte, si registrerà una leggera pioggia, con una temperatura di circa 16,3°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 89%. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a cieli sereni e temperature in lieve aumento. Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura fino a 21,3°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà, mantenendo temperature attorno ai 20°C e un aumento della copertura nuvolosa. La sera porterà nuovamente cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Vittoria saranno caratterizzate da pioggia leggera fino all’01:00, quando il cielo si schiarirà, dando spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle 07:00 si noteranno nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 61%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che toccherà i 12,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una brezza leggera. La sera si presenterà con cieli coperti, e le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria indicano un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni climatiche potrebbero variare. La giornata di Domenica si preannuncia quindi come un mix di sole e nuvole, con temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto, ma con la possibilità di un cielo più nuvoloso nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° prob. 23 % 3.4 ESE max 3.9 Scirocco 89 % 1015 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° prob. 11 % 3.3 E max 4.5 Levante 88 % 1015 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 3 % 3.8 ESE max 5.5 Scirocco 79 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 9.9 SSO max 11.6 Libeccio 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 13.4 S max 13.8 Ostro 61 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 10.2 S max 14.7 Ostro 70 % 1019 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 9.3 E max 10.9 Levante 80 % 1021 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 8.7 ENE max 9.7 Grecale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:14

