Meteo Vittoria, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, oscillando tra i 21,0°C e i 27,0°C. La presenza di nuvole e l’umidità elevata, che raggiungerà il 95% in serata, contribuiranno a creare una sensazione di calore percepito superiore rispetto ai valori termici reali. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 15 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 52%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 2,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C intorno alle 10:00. I venti, provenienti da sud-ovest, si intensificheranno, raggiungendo i 12,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 25,9°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 68%. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest, con intensità variabile, ma sempre leggeri.

La sera porterà un cielo nuovamente nuvoloso, con temperature in calo fino a 20,8°C. L’umidità si alzerà ulteriormente, toccando il 95%. I venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e calda.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vittoria evidenziano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature elevate e un alto tasso di umidità. Si prevede che nei giorni successivi si possano verificare ulteriori coperture nuvolose, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere coperto per un po’.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 2.4 NNE max 4.2 Grecale 48 % 1011 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +20.8° Assenti 2.3 NE max 3.7 Grecale 45 % 1011 hPa 7 cielo coperto +24.5° perc. +24° Assenti 2.7 S max 4.3 Ostro 39 % 1011 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +27.1° Assenti 12.3 SO max 15.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 13 cielo coperto +25.9° perc. +26.2° Assenti 15 OSO max 18.5 Libeccio 60 % 1010 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +24° Assenti 9.5 OSO max 12.6 Libeccio 76 % 1009 hPa 19 nubi sparse +21.3° perc. +21.9° Assenti 5.1 ONO max 7.1 Maestrale 93 % 1010 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21.4° Assenti 2.7 NO max 5.3 Maestrale 93 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:28

