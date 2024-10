Meteo Vittoria, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Vittoria si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,7°C e i 24,3°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est e sud-ovest. L’umidità, che si attesterà attorno all’80%, potrebbe rendere l’aria leggermente afosa, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Nella notte, le previsioni meteo indicano una situazione di nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo un 80% di nuvolosità. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con una velocità di circa 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,8°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 52%. Questo clima favorevole continuerà fino a metà giornata, con temperature che toccheranno i 24,3°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. Sebbene il cielo rimanga perlopiù sereno, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 21°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. I venti saranno leggeri e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 84%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima tranquillo e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di meteo favorevole, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 4.9 E max 6.3 Levante 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.9 E max 6 Levante 72 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 4.8 ENE max 4 Grecale 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° Assenti 8.5 OSO max 6.1 Libeccio 48 % 1017 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 15.8 OSO max 11 Libeccio 56 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 9.7 SO max 10.2 Libeccio 67 % 1017 hPa 19 poche nuvole +18.8° perc. +18.8° Assenti 0.4 N max 2.5 Tramontana 80 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +18° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:25

