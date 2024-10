Meteo Voghera, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Voghera indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La mattina seguirà con condizioni simili, ma con un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 19,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo fino a 15,9°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Voghera saranno caratterizzate da un cielo completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento della temperatura, che arriverà a 19,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 100% al 86%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 4 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà al 77%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, raggiungendo il 45%. La velocità del vento sarà ancora leggera, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà sereno e temperature in calo fino a 15,9°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori minimi di 1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Voghera mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un possibile miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto troveranno quindi buone opportunità per godere di queste giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.6 SO max 5 Libeccio 92 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 5.3 SO max 5.3 Libeccio 94 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° Assenti 4.3 SSO max 4.9 Libeccio 93 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 4 ONO max 2.6 Maestrale 82 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.1 N max 2.2 Tramontana 75 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° Assenti 3.1 N max 2.9 Tramontana 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.9° Assenti 1.2 ESE max 1.1 Scirocco 90 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +15.2° Assenti 1.6 SE max 1.6 Scirocco 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:13

