Meteo Voghera, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Voghera si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 19,6°C, con un incremento graduale durante la mattina. Tuttavia, l’umidità si manterrà elevata, raggiungendo punte del 94% nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Durante la notte, le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che si manterranno attorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 70% e l’82%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 44%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,4°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da nord e nord-ovest. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno Voghera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. Le precipitazioni saranno deboli, con un’intensità di 0,12 mm. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia salirà fino al 40%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la probabilità di pioggia rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Voghera indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.4° Assenti 8.2 SSO max 9.3 Libeccio 93 % 1006 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 5.2 SSO max 5.5 Libeccio 94 % 1006 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13.5° prob. 8 % 0.4 SSO max 1.7 Libeccio 90 % 1006 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 16 % 6.7 NNE max 9 Grecale 77 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +19.5° perc. +19.4° 0.12 mm 5.7 NO max 12.6 Maestrale 73 % 1005 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 24 % 5.6 ENE max 11.7 Grecale 84 % 1004 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 40 % 8.8 ESE max 11.9 Scirocco 84 % 1003 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 40 % 6.6 SO max 9.1 Libeccio 88 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:44

