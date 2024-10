Meteo Volla, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Volla indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,2°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, mentre in sera il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Volla avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 23,2°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 58%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, raggiungendo i 23,5°C alle 01:00 e mantenendosi sopra i 22°C fino all’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 21 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 22,3°C a 27°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con punte di 7,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45-62%, favorendo un clima gradevole. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una mattinata relativamente serena.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente da 26,8°C a 24,5°C entro le 17:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà tra il 46% e il 55%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà leggera, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 61%. Le temperature notturne si stabilizzeranno attorno ai 23°C, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Volla nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani si assisterà a un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature più elevate. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 13.9 E max 21 Levante 58 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 5.3 N max 6.6 Tramontana 57 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 2.3 NO max 3.2 Maestrale 62 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° Assenti 0.9 SSO max 2.5 Libeccio 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +27.1° Assenti 7.9 SSO max 9.5 Libeccio 45 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 7.5 SO max 8.9 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 2.1 SSE max 5.3 Scirocco 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 3.2 E max 6.4 Levante 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

