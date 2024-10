Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre a Abbiategrasso si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 15,6°C. Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm. La brezza sarà presente, con velocità del vento che si aggirerà attorno ai 8 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno, raggiungendo anche momenti di pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,9°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare a 14 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 0,53 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,8°C, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 4,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, mantenendo la sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Abbiategrasso indicano una giornata di Venerdì 25 Ottobre caratterizzata da un clima umido e piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 33 % 8.1 NE max 18.8 Grecale 90 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 23 % 8 ENE max 19.5 Grecale 90 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 32 % 7.7 ENE max 18.4 Grecale 91 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 36 % 8.4 ENE max 19.4 Grecale 90 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 51 % 8.2 ENE max 16.7 Grecale 87 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.98 mm 5.4 NE max 11.5 Grecale 91 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.5 mm 6.7 NE max 16.1 Grecale 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.33 mm 4.7 NNE max 8.9 Grecale 95 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:17

