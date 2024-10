Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 4 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,4°C, con un’umidità elevata attorno al 93%. Il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a 2,9 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature tra +12,3°C e +15,6°C. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a +12,8°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. Sabato 5 Ottobre porterà un clima più sereno, con temperature fino a +17,6°C e umidità al 42%. Domenica 6 Ottobre, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno +17,6°C, mantenendo condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il tempo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,4°C, con una temperatura percepita di +12,1°C. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 5,9 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 93%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1006 hPa. Durante le ore successive, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +12,3°C a +15,6°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 50%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 69% e il 93%. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prepararsi a un inizio di giornata piuttosto umido.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,8°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’81%. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 10,4 km/h, rendendo l’aria fresca e umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo grigio potrebbe scoraggiare le attività all’aperto.

Infine, nella sera, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +11,3°C. La velocità del vento si ridurrà a 5,7 km/h, e l’umidità rimarrà attorno al 86%. Sebbene non si prevedano piogge, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, rendendo la serata piuttosto fresca.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 61%, mentre la velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni. Questo scenario darà il benvenuto a un sabato che si preannuncia più sereno rispetto al giorno precedente.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno fino a +17,1°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,1 km/h e 4,4 km/h, e l’umidità scenderà fino al 44%. Non ci saranno precipitazioni, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima favorevole per godere delle bellezze naturali.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 17,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo il clima particolarmente gradevole. Questo sarà un momento perfetto per organizzare pic-nic o passeggiate nei parchi.

La sera di Sabato si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno a +12,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si manterrà attorno al 72%. Gli amanti delle uscite serali potranno godere di un clima mite e piacevole, ideale per cene all’aperto o semplici passeggiate.

Domenica 6 Ottobre

Nella notte di Domenica 6 Ottobre, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai +11,8°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 10%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h. L’umidità sarà al 77%, ma non si prevedono precipitazioni, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +14°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 4,2 km/h, e l’umidità si manterrà al 67%. Non ci saranno precipitazioni, permettendo di godere di un inizio di giornata piacevole e luminoso.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 2,2 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 55%. Anche se il cielo sarà nuvoloso, non si prevedono piogge, rendendo la giornata ancora adatta per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno a +13,4°C. La velocità del vento sarà molto bassa, e l’umidità si manterrà attorno al 75%. Anche se non ci saranno precipitazioni, il clima fresco potrebbe invitare a indossare un maglione per le uscite serali.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì piovoso che lascerà spazio a un Sabato e una Domenica più sereni e gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno nel Sabato e nella Domenica le condizioni ideali per godere del clima mite e delle bellezze naturali.

