Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C durante la notte e raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Acerra si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 19°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, e il vento soffierà leggermente da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, nella mattina, il cielo si schiarirà parzialmente, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un clima più gradevole e ventilato.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più fresca e piacevole. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere. La giornata si concluderà con una sera nuovamente caratterizzata da cielo coperto, con temperature che scenderanno a 20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra di Lunedì 7 Ottobre evidenziano una giornata con condizioni variabili, ma nel complesso favorevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di temperature miti e una possibile alternanza tra sole e nuvole, con un clima che continuerà a essere gradevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 2.7 SSO max 6 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.7 SO max 4.5 Libeccio 66 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 1.2 SE max 2.8 Scirocco 67 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 5 SO max 6.3 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 9 OSO max 9.1 Libeccio 47 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23.4° perc. +23.1° Assenti 8.4 OSO max 6.7 Libeccio 47 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.4° perc. +21° Assenti 4.7 O max 6.1 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° Assenti 1.5 NNE max 2.9 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.