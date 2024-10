Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Acerra si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con un picco intorno ai 24,8°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 22°C. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 24,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest, che si intensificheranno leggermente nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative fino a sera, ma la probabilità di pioggia aumenterà con il calare della luce.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera che si manifesterà intorno alle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con temperature più stabili e un ritorno a cieli sereni, mentre le possibilità di pioggia potrebbero diminuire. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro delle condizioni meteo future.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 1.3 O max 3.1 Ponente 71 % 1015 hPa 3 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 0.5 SO max 2.7 Libeccio 75 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 1.7 SSE max 4.5 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.1 SSO max 10.2 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.8° perc. +24.5° Assenti 13.8 SO max 16.9 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 12.3 SO max 14.8 Libeccio 56 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 8 SSO max 12.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 2 % 8.2 SSE max 15.6 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.