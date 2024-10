Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. I venti saranno deboli e prevalentemente da ovest, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, contribuendo a una sensazione di calore.

Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà di circa 1,5 km/h da ovest-nord-ovest, con raffiche che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 24,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 94%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più gradevole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, quindi si prevede una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la copertura nuvolosa che scenderà al 64%. Le temperature si manterranno attorno ai 24,5°C, con una leggera brezza che soffierà a 9,1 km/h. L’umidità rimarrà moderata, intorno al 54%, e non si prevedono piogge. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se sarà consigliabile indossare abiti leggeri.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,2°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 2,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra di Venerdì 25 Ottobre mostrano una giornata caratterizzata da temperature miti e un cielo prevalentemente nuvoloso, con un miglioramento previsto nelle ore serali. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di condizioni favorevoli, mentre le temperature continueranno a mantenersi sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 1.5 ONO max 2.5 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.1 N max 2.3 Tramontana 81 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 2.7 NE max 3.3 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 2.1 OSO max 1.9 Libeccio 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 7.2 OSO max 5.9 Libeccio 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 8.2 O max 5.6 Ponente 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 9 % 5.2 O max 6 Ponente 68 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° prob. 10 % 2.1 ONO max 2.9 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

