Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina si presenterà con condizioni simili, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse, mentre la sera tornerà a essere nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 20,7°C e un’umidità del 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 100%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra 20,1°C e 23,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 61-73%, mentre il vento si presenterà leggero, con velocità che raggiungeranno i 10,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,5°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere a 20,6°C verso le ore serali. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78% in serata, mentre il vento rimarrà moderato, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità continuerà a crescere, mantenendo il clima piuttosto umido. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Venerdì e Sabato si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature piacevoli, mentre le condizioni di umidità richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 2.1 SO max 3 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 1.8 SSO max 3.3 Libeccio 75 % 1021 hPa 8 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 5 SSE max 7 Scirocco 67 % 1022 hPa 11 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 9.4 SE max 9.8 Scirocco 61 % 1021 hPa 14 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 8 % 10.7 SE max 11.7 Scirocco 64 % 1020 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° prob. 8 % 5.2 SE max 10.4 Scirocco 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 4.9 SSE max 7.5 Scirocco 78 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 5 SO max 6.4 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:15

