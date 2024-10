Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 5,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno l’ingresso di qualche raggio di sole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, attorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 60% e il 64%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con poche nuvole che non impediranno di godere di momenti di sole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Est, con intensità leggera. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1023 hPa, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

La sera porterà un ritorno di nubi più dense, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando il cielo a essere coperto per gran parte della notte. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il trend di una giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Tuttavia, per Domenica 27 Ottobre, gli abitanti potranno godere di una giornata prevalentemente serena, con temperature miti e un’atmosfera piacevole. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima di un possibile cambiamento nel clima nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 4.9 OSO max 6.6 Libeccio 75 % 1023 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° Assenti 6.4 O max 6.9 Ponente 74 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 5.9 OSO max 8.6 Libeccio 68 % 1024 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 9 S max 9.9 Ostro 60 % 1024 hPa 13 poche nuvole +21.1° perc. +21° Assenti 11.4 SSE max 11.2 Scirocco 64 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 9.4 SE max 11.3 Scirocco 72 % 1024 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.3 SSE max 8.5 Scirocco 73 % 1025 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 3.3 S max 5.8 Ostro 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

