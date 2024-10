Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Aci Catena si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La serata porterà un incremento della nuvolosità, con cieli coperti e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 17,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 29%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,3°C alle 5:00.

La mattina si preannuncia molto piacevole, con cieli sereni e temperature che cresceranno rapidamente. Alle 8:00, la temperatura raggiungerà i 20,2°C, mentre a mezzogiorno si attesterà a 21,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 8%, e il vento sarà leggero, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con poche nuvole che copriranno il 20% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 21,5°C alle 14:00, per poi scendere a 19,4°C verso le 17:00. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo, con cieli che diventeranno coperti. Alle 18:00, la temperatura sarà di 19,2°C, ma scenderà a 18,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%, e il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con cieli nuvolosi e temperature in calo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, prima che il tempo cambi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.6° perc. +17.1° Assenti 4.9 ONO max 5 Maestrale 62 % 1022 hPa 5 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 4.4 NO max 5.1 Maestrale 59 % 1023 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 2.1 ENE max 4.6 Grecale 51 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 5.2 SSE max 6 Scirocco 53 % 1022 hPa 14 poche nuvole +21.5° perc. +21.2° Assenti 6.1 SE max 6.6 Scirocco 54 % 1021 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 1.9 ESE max 7.1 Scirocco 64 % 1022 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.6 ENE max 5.1 Grecale 64 % 1022 hPa 23 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 3.1 O max 4.7 Ponente 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.