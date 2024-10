Previsioni Meteo Aci Catena: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento con nubi sparse, mentre nel pomeriggio ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, che potrebbe portare a condizioni di cielo completamente coperto. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89% e una temperatura di 18,9°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,1 km/h, proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni: alle 01:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 18,6°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno alle 07:00, con temperature che raggiungeranno i 19,2°C. Tuttavia, già dalle 09:00, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, mantenendo temperature intorno ai 20,7°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% e temperature che scenderanno a 21,2°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino a sera, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C alle 20:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,7 km/h e i 9,4 km/h, con direzione prevalentemente da Sud Est.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi a Aci Catena mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa potrebbe persistere, influenzando le condizioni atmosferiche generali. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 3.2 SO max 4 Libeccio 81 % 1025 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 3.2 SO max 3.6 Libeccio 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.1 SSO max 4.8 Libeccio 78 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.2° perc. +21.1° Assenti 7.3 SSE max 6.8 Scirocco 68 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 23 % 9.4 SE max 8.1 Scirocco 67 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 19 % 7.5 SE max 9.5 Scirocco 73 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.7 SE max 7.3 Scirocco 75 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.2 S max 6.4 Ostro 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:05

