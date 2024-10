Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Acireale si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte caratterizzata da nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che raggiungeranno i 23°C. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima mite e confortevole.

Nella sera, si prevede un ritorno a condizioni di nubi sparse, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, rendendo la serata ancora piacevole per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Acireale nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 23°C. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, e il clima mite favorirà attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 5.1 ONO max 6.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.4 NO max 6 Maestrale 61 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.5° perc. +19.9° Assenti 1.3 NNO max 4.1 Maestrale 50 % 1020 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 7.3 SSE max 6.6 Scirocco 47 % 1019 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.1° Assenti 8.5 ESE max 8.7 Scirocco 48 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 5.8 ESE max 9.1 Scirocco 56 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 3.1 NE max 7.1 Grecale 54 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 4.4 NO max 6 Maestrale 53 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:20

