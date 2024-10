Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Acireale indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un graduale aumento delle nuvole nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,6°C e i 23,3°C, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno sui 19°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole, con un’umidità che scenderà fino al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole sparse. Le temperature toccheranno il picco di 23,3°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. I venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di circa 15 km/h, rendendo il clima ancora più piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 19°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%. I venti, pur mantenendosi leggeri, potrebbero portare un po’ di freschezza, rendendo la serata ideale per una passeggiata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi alcune variazioni, con un possibile aumento delle precipitazioni. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +19° Assenti 4.3 OSO max 7.8 Libeccio 59 % 1013 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 5.5 ONO max 7.2 Maestrale 57 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.1° prob. 9 % 3 NO max 6.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° prob. 9 % 5.3 ESE max 8.6 Scirocco 49 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° prob. 8 % 7.2 E max 15.4 Levante 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 14.3 NE max 19.3 Grecale 57 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 11.3 NNE max 16 Grecale 66 % 1013 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.6 NNO max 7.7 Maestrale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.