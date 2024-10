Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime intorno ai 16,8°C e massime che raggiungeranno i 20,5°C. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 63% e l’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si aggireranno attorno ai 17,3°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi all’80%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 01:00, si prevede un cielo sereno con temperature in lieve calo.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 08:00, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con direzione variabile, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% dalle 13:00 fino alle 14:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente. Con il calare del sole, le nubi sparse torneranno a dominare il cielo, portando a un abbassamento delle temperature.

La sera porterà un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono condizioni di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 21°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +17° prob. 6 % 7.2 SO max 9.5 Libeccio 81 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 2 % 4.5 OSO max 6.1 Libeccio 81 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 2.3 SO max 3.5 Libeccio 76 % 1017 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.4 S max 5.4 Ostro 68 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 9.7 ESE max 9.8 Scirocco 65 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 6.8 ESE max 9.2 Scirocco 74 % 1020 hPa 19 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 2.5 ESE max 8 Scirocco 76 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.5 NNE max 8.1 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.