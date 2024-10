Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Acireale si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno, con picchi che raggiungeranno i 24,4°C nel pomeriggio. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 47%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 58%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 5,1 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 24°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, con venti leggeri da Est-Sud Est. L’umidità si ridurrà ulteriormente, creando un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori intorno ai 24,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 56%, ma non influenzerà il comfort termico.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a cambiare. Si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà a 57% entro le 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con venti leggeri da Sud-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e cieli sereni, seguita da un incremento della nuvolosità in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo Martedì un’opportunità ideale per godere delle bellezze di Acireale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 4.6 O max 6.3 Ponente 57 % 1018 hPa 5 poche nuvole +20.1° perc. +19.5° Assenti 3.5 NO max 4.9 Maestrale 54 % 1019 hPa 8 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 2.3 SE max 3.5 Scirocco 48 % 1020 hPa 11 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 7.2 ESE max 6.5 Scirocco 49 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 8.5 ESE max 9.2 Scirocco 52 % 1019 hPa 17 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 2.8 SE max 6.8 Scirocco 66 % 1019 hPa 20 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 1.8 S max 4.2 Ostro 67 % 1020 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 2.7 SO max 4.4 Libeccio 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:18

