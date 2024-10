Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la situazione si presenterà già instabile, con cielo coperto e piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un’umidità elevata che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. Con l’avanzare delle ore, si registreranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 55%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

La mattina si presenterà con piogge moderate, che continueranno a cadere in modo costante. Le temperature si manterranno tra i 20°C e i 21°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’84%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 34 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Il vento si presenterà ancora moderato, con direzione Sud-Sud Est, e raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che si avvicineranno ai 3 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Le piogge si intensificheranno ulteriormente, con la possibilità di forti rovesci, specialmente nelle ore notturne. L’umidità rimarrà alta, e il vento si presenterà più fresco, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un proseguimento del maltempo, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non sembreranno migliorare nel breve termine. Si consiglia di prestare attenzione alle allerte meteo e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.13 mm 13.8 SSO max 22.3 Libeccio 84 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.14 mm 17.2 S max 25.6 Ostro 85 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +20.4° perc. +20.7° 1.21 mm 22.4 S max 33.8 Ostro 84 % 1014 hPa 10 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 2.02 mm 23 S max 32.9 Ostro 83 % 1014 hPa 13 pioggia moderata +21.1° perc. +21.4° 2.9 mm 22.6 SSE max 30.5 Scirocco 82 % 1012 hPa 16 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 2.34 mm 21.3 SSE max 27 Scirocco 84 % 1012 hPa 19 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 1.92 mm 16.9 SE max 20.4 Scirocco 85 % 1012 hPa 22 forte pioggia +17° perc. +17.2° 7.43 mm 21.9 N max 25.4 Tramontana 92 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:12

