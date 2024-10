Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno a 17,7°C e una leggera brezza da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, ma non si registreranno precipitazioni. Le condizioni di calma del vento favoriranno un abbassamento della percezione termica, che sarà di circa 17,5°C.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per le attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà tra i 2,6 km/h e i 10 km/h, con direzione variabile da Sud a Sud Est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una copertura che arriverà fino al 65%. Le temperature scenderanno fino a 17,3°C e l’umidità si manterrà attorno al 74%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 6.7 O max 6.2 Ponente 79 % 1023 hPa 5 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 3.1 ONO max 4.5 Maestrale 75 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.4 SSO max 5.3 Libeccio 69 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 8.6 SSE max 8 Scirocco 61 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.7 SE max 8.3 Scirocco 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.4 SE max 7.7 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 4.9 OSO max 5.4 Libeccio 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 6.2 O max 6.6 Ponente 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:58

