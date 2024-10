Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio si registrerà un lieve abbassamento delle temperature. La serata si preannuncia fresca, con un cielo che rimarrà nuvoloso.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si osserveranno nubi sparse con una temperatura di 15,7°C e un’umidità del 64%. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà coperto e la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15,3°C alle 02:00. L’umidità aumenterà fino al 65%.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo un massimo di 25,5°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 8 km/h, prevalentemente da Nord e Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, scendendo a 22,8°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71% verso le 18:00. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, senza alcuna previsione di precipitazioni significative.

La sera si presenterà con temperature intorno ai 17°C, mantenendo il cielo coperto e un’umidità che si attesterà attorno al 65%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni mostrano una continuità di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteorologico locale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 3.5 SSE max 3.8 Scirocco 64 % 1021 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 2.8 SSE max 3.3 Scirocco 64 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° Assenti 2.1 SE max 3.2 Scirocco 62 % 1021 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.2° Assenti 7.1 N max 4.7 Tramontana 43 % 1021 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25° Assenti 7.1 NNO max 6.8 Maestrale 38 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.4° Assenti 4.8 N max 5.6 Tramontana 49 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 1.6 SSE max 4.4 Scirocco 71 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 2.4 S max 3.2 Ostro 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:09

