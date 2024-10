Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Acri indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere valori gradevoli nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto in serata. Le temperature percepite rimarranno generalmente confortevoli, mentre il vento si presenterà con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,2 km/h da sud. L’umidità sarà al 65%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a +25,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da ovest-sud-ovest che raggiungeranno i 14,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 27%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,9°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, raggiungendo i 21,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità salirà al 29%, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che scenderà a +16,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà più intenso, con raffiche fino a 21,1 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 67%, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Acri mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 9.2 S max 9 Ostro 65 % 1015 hPa 3 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 9 S max 8.3 Ostro 61 % 1014 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.1° Assenti 8 SSO max 10.3 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.5° perc. +22.8° Assenti 8.3 OSO max 14.5 Libeccio 33 % 1012 hPa 12 cielo sereno +25.3° perc. +24.6° Assenti 14.7 OSO max 21 Libeccio 27 % 1011 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 13.2 OSO max 23 Libeccio 41 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 11.5 SSO max 18.5 Libeccio 56 % 1011 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 12.1 SSO max 21.1 Libeccio 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:30

