Previsioni Meteo Acri: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, la temperatura scenderà fino a 12,8°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che toccheranno il 100% nel pomeriggio. Anche il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 9,7 km/h.

Durante la notte, Acri avrà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma si registrerà un incremento della temperatura, che arriverà a 20,5°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 49%. La pressione atmosferica inizierà a diminuire, scendendo a 1023 hPa. Il vento si presenterà più attivo, con velocità che potranno raggiungere i 9,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che apparirà completamente grigio. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 91%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 7,5 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, intorno all’85%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si consiglia di prepararsi a un clima piuttosto umido e di considerare l’uso di abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse, specialmente durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 3.3 SE max 3.7 Scirocco 87 % 1024 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° Assenti 3.6 SE max 4.3 Scirocco 82 % 1024 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 4 SE max 4.3 Scirocco 74 % 1024 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 6.9 NNE max 6.7 Grecale 56 % 1024 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° Assenti 10.2 NNE max 8.1 Grecale 53 % 1022 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° Assenti 7.5 NNE max 8.2 Grecale 77 % 1022 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° Assenti 1 ESE max 3.3 Scirocco 91 % 1023 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 2.1 SSE max 2.6 Scirocco 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.