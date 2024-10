Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Acri si prepara a vivere una giornata di meteo particolarmente favorevole per Giovedì 31 Ottobre. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10,8°C durante la notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento fino a raggiungere i 19,4°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 17,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 43% e l’81%.

Durante la notte, Acri godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di apprezzare un cielo limpido. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 19,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà tra i 3,4 km/h e i 13 km/h, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 43%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 16,6°C alle ore 15:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10,8°C. Il cielo continuerà a essere sereno, senza alcuna nuvola all’orizzonte. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione sempre da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno all’81%, rendendo l’aria un po’ più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acri nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità atmosferica potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Gli abitanti di Acri potranno quindi godere di un clima piacevole e di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 4.4 SE max 4.5 Scirocco 79 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 4.5 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1023 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 3.4 NE max 6.1 Grecale 61 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.9° perc. +18° Assenti 10.4 NNE max 12.3 Grecale 44 % 1023 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.1° Assenti 13.5 NE max 15.4 Grecale 44 % 1023 hPa 16 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 5.4 E max 7.2 Levante 68 % 1024 hPa 19 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 4.8 ESE max 5.5 Scirocco 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +10.3° Assenti 4.1 SE max 4.7 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:50

