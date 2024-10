Previsioni Meteo Acri: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acri indicano un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con una leggera diminuzione fino a 9,9°C all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,9°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 17°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente. Le nubi sparse si faranno più presenti, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,9°C, mantenendo un’umidità relativa che si aggirerà intorno al 57%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma la sensazione di frescura aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno, ma con un abbassamento significativo nelle ore serali. Per il weekend, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questa giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima che le condizioni meteorologiche possano cambiare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 4.6 SE max 4.9 Scirocco 77 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 4.7 SSE max 4.9 Scirocco 75 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.9° perc. +12.8° Assenti 2.2 ENE max 4.3 Grecale 56 % 1025 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +17.8° Assenti 9.3 NNE max 8.7 Grecale 36 % 1024 hPa 13 poche nuvole +19.7° perc. +18.6° Assenti 9.5 NNE max 8.5 Grecale 31 % 1022 hPa 16 nubi sparse +13.1° perc. +11.8° Assenti 4.1 ESE max 4.8 Scirocco 53 % 1023 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +10.6° Assenti 8.1 S max 7.2 Ostro 57 % 1024 hPa 22 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 8.2 S max 7.4 Ostro 60 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:49

