Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Adrano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i 27,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole copriranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera si chiuderà con piogge leggere, mantenendo temperature attorno ai 21°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 18,2°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 10% di nuvole. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno all’86%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il tempo cambierà drasticamente. Dalle 08:00 alle 12:00, si assisterà a piogge leggere, con una temperatura che salirà fino a 27,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che toccheranno il 100% intorno alle 13:00. Nonostante le piogge, l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 40% e il 49%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo sarà coperto, ma le precipitazioni si fermeranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 26,3°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 42 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 65% verso le 17:00.

La sera si presenterà nuovamente con piogge leggere, a partire dalle 20:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 100% fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +18.1° prob. 9 % 5.9 O max 9.7 Ponente 86 % 1012 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° prob. 4 % 4.7 ONO max 8.3 Maestrale 83 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° prob. 9 % 5.8 SO max 9.9 Libeccio 67 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +25.3° perc. +25.3° 0.23 mm 9.1 SO max 21.4 Libeccio 53 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +27.9° perc. +27.5° 0.11 mm 27.8 SSO max 41.9 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° prob. 15 % 19.1 SSO max 30.8 Libeccio 52 % 1008 hPa 19 cielo coperto +21.7° perc. +22° prob. 12 % 3.8 SO max 10.6 Libeccio 77 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.33 mm 1.1 SSE max 10.1 Scirocco 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:36

