Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Adrano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli che si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri e le precipitazioni saranno assenti, contribuendo a un clima complessivamente stabile.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e cielo sereno. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,6°C alle 07:00. La leggera brezza proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole. Proseguendo nella mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 27,9°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà attorno al 28%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C alle 15:00. I venti, sempre leggeri, soffieranno da sud-est, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Adrano indicano un proseguimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +17.5° perc. +16.5° Assenti 5.5 N max 6.5 Tramontana 48 % 1019 hPa 5 poche nuvole +17.3° perc. +16.3° Assenti 5 N max 5.9 Tramontana 48 % 1019 hPa 8 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 2.2 S max 3.7 Ostro 35 % 1020 hPa 11 cielo sereno +27.4° perc. +26.7° Assenti 5.4 S max 8.6 Ostro 29 % 1019 hPa 14 cielo sereno +26.8° perc. +26.4° Assenti 8.2 SE max 11.7 Scirocco 33 % 1018 hPa 17 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 1.4 SE max 5.8 Scirocco 58 % 1020 hPa 20 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 2.3 NO max 2.6 Maestrale 62 % 1021 hPa 23 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 2.7 NO max 3.5 Maestrale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:19

