Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Le previsioni meteo per Adrano di Martedì 8 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un incremento della temperatura fino a 21,2°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 25,6°C. Tuttavia, nella sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, mantenendo le temperature intorno ai 19,9°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Adrano saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, intorno al 66%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a poche nuvole. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 19,3°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 21,2°C alle 08:00. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole. L’umidità scenderà al 51%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno i 25,6°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 57%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 10,8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 43%.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a un abbassamento della temperatura fino a 19,9°C alle 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 65%. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con massime che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, non si escludono possibili annuvolamenti e un aumento dell’umidità. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature primaverili, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16° Assenti 0.6 NE max 3.8 Grecale 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 1.2 NNO max 4.5 Maestrale 69 % 1018 hPa 7 poche nuvole +19.3° perc. +18.8° Assenti 2.8 SSO max 5.1 Libeccio 57 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.2° Assenti 9.3 SO max 11.6 Libeccio 46 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 10.8 SO max 15.8 Libeccio 43 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 10.2 SO max 14.3 Libeccio 52 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.4 S max 9.1 Ostro 65 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 6.5 ONO max 11.8 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:29

