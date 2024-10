Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 12,6°C. La presenza di un cielo sereno e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a creare un ambiente piacevole. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La leggera brezza proveniente da sud e sud-est garantirà un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo il 6% di nuvole, e non si prevedono precipitazioni. La leggera intensità del vento, che varierà tra i 5,5 km/h e i 7,4 km/h, non influenzerà significativamente la sensazione di calore.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che raggiungeranno il 49% di copertura. Tuttavia, non si prevedono piogge, mantenendo così un clima asciutto e gradevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Anche nei giorni successivi, si prevede una stabilità atmosferica, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 2.8 NO max 3.9 Maestrale 86 % 1024 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 3.9 N max 5.1 Tramontana 80 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 2.6 SSO max 2.6 Libeccio 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 4.5 SSO max 7.3 Libeccio 48 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 6.1 SSE max 6.2 Scirocco 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 3.6 ESE max 5.9 Scirocco 81 % 1023 hPa 20 poche nuvole +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.9 NO max 3.6 Maestrale 87 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 5.3 NNO max 6.1 Maestrale 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.