Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Adrano di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora con qualche nuvola, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno che accompagnerà il calo della temperatura. La sera si preannuncia fresca e tranquilla, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a 20,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà del 58%, ma non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, la mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 26,7°C intorno a mezzogiorno. La nuvolosità si manterrà tra il 50% e il 78%, ma senza piogge. I venti saranno leggeri, con velocità variabili tra 4,4 km/h e 8,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 25,3°C alle 15:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 10%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo l’atmosfera piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera garantirà un clima fresco e confortevole, con umidità che si manterrà tra il 63% e il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteorologiche favorevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima sereno e fresco, ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 6.7 NNO max 8 Maestrale 57 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 6.7 NNO max 8.7 Maestrale 64 % 1011 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 1 % 4.8 NNO max 8.7 Maestrale 62 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 5.5 O max 12 Ponente 42 % 1013 hPa 13 poche nuvole +27.5° perc. +26.7° Assenti 8.5 O max 18.1 Ponente 29 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 2.9 NNE max 11.1 Grecale 50 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 6.7 NNO max 9.7 Maestrale 67 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 6.4 N max 8.4 Tramontana 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:24

