Previsioni Meteo Adrano: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Adrano di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà coperto, ma nel pomeriggio si prevede un netto miglioramento, con schiarite e temperature in calo. La serata porterà cieli sereni e temperature fresche, rendendo la giornata complessivamente variabile.

Nella notte, le condizioni meteo saranno influenzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di 21,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 2,2 km/h, proveniente da Ovest, con una leggera brezza. La probabilità di precipitazioni sarà di 25%. Con l’avanzare delle ore, dalle 01:00 alle 05:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

La mattina di Venerdì vedrà un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno da 19,4°C a 23,8°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una probabilità che si attesterà attorno al 41%. A partire dalle 09:00, si registreranno piogge più consistenti, ma già dalle 12:00 il cielo inizierà a schiarirsi, portando a un cielo coperto. La velocità del vento si manterrà tra i 5,8 km/h e gli 8,5 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Il cielo si presenterà coperto fino alle 14:00, per poi passare a nubi sparse e, infine, a cieli sereni. Le temperature scenderanno fino a 21,1°C alle 15:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che si attesteranno tra i 15,9°C e i 15°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, ma le condizioni generali saranno piacevoli per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature in calo, rendendo le giornate più fresche e gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle temperature più fresche che seguiranno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 25 % 3.5 OSO max 7.2 Libeccio 72 % 1009 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 38 % 4 NO max 7.4 Maestrale 74 % 1009 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 21 % 4.2 NO max 8.9 Maestrale 69 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +23.1° perc. +22.9° 0.12 mm 6 O max 10.5 Ponente 54 % 1010 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° prob. 29 % 8.7 NO max 14.9 Maestrale 48 % 1010 hPa 16 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° prob. 15 % 6.4 N max 10.8 Tramontana 52 % 1011 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 7.9 NNO max 10.7 Maestrale 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 6.1 NNO max 8.4 Maestrale 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:34

